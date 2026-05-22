Centro de Lima: furibundo metalero agarra a golpes a sonidista y lo manda al hospital

Durante un festival musical en el Centro de Lima, el cantante Sebastián Palma agredió a un sonidista, identificado como Moisés Arango. El artista se molestó porque le redujeron tiempo de presentación de su banda.

Según testigos, el problema comenzó cuando el intérprete metalero lanzó el micrófono al público al sentirse incómodo porque le cortaron su espectáculo. Segundos después, el sonidista se acercó para reclamarle por su acción.

VIOLENTA ACCIÓN

En medio de la discusión, el vocalista se abalanzó sobre el trabajador y le propinó cerca de 18 golpes directos en el rostro; le fracturó el tabique. La persona agredida fue trasladada a un hospital y luego puso la denuncia.

Por su parte, el cantante Sebastián Palma reconoció sentirse avergonzado por su violenta acción y pidió disculpas a todas las personas afectadas. Señaló que asumirá todas las consecuencias de su comportamiento.