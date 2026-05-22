Los Olivos: chofer de camión embiste a serenos en moto para escapar de operativo

La acción pudo terminar en una verdadera tragedia. El conductor de un camión embistió a varios serenos en moto para escapar de un operativo de fiscalización en el distrito de Los Olivos.

Afortunadamente, no se registraron víctimas; tras una persecución, en la que se pasó varias luces rojas, lo que pudo causar graves accidentes, el sujeto de 23 años pudo ser intervenido.

DIVERSAS INFRACCIONES

Según se pudo conocer, el camión tiene varias papeletas por diversas infracciones, por un total de 4 mil soles. Fue sancionado por no colocarse el cinturón de seguridad, no tener brevete, etc.

Tras ser intervenido, el sujeto fue trasladado inmediatamente a la comisaría del sector para las investigaciones y sanciones respectivas. Durante su detención, el infractor guardó silencio.