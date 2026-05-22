La Molina: tras intensa persecución intervienen banda dedicada al robo de cables

En entrevista con Buenos Días Perú, Javier Ávalos, Gerente de Seguridad Ciudadana del municipio de La Molina, informó que gracias a las cámaras de vigilancia se logró la captura de otra banda de roba cables.

Señaló que la intervención se registró en la cuadra 52 de la avenida Javier Prado; unos fueron intervenidos en plena faena dentro del buzón, otros tras una intensa persecución y uno en la camioneta que utilizaban.

ROBO DE CABLES

La autoridad edil manifestó que esta es la quinta organización que intervienen en los últimos meses dedicada al robo de cables, ya que el cobre que extraen de las cuerdas está bien valorado en el mercado.

Indicó que el kilo de cobre se vende a 40 soles; por ello hay bandas delincuenciales en diferentes distritos de la ciudad de Lima dedicadas solo a este ilícito, que deja a los vecinos sin electricidad, telefonía e internet.