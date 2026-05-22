Callao: municipio presentará iniciativa al Congreso para reorganizar centros juveniles

El alcalde del Callao, César Pérez, señaló que, ante el alarmante accionar de menores de edad en diversos delitos, como extorsión, sicariato, robos, etc., presentará una iniciativa al Congreso para reorganizar los centros juveniles de rehabilitación.

Indica que el documento, aprobado por el pleno del concejo, propone que estos lugares solo alberguen a menores y no a personas que alcanzaron la mayoría de edad estando internas; cuando eso sucede, deben ser trasladados a penales.

MALA INFLUENCIA

Manifiesta que no es conveniente que estas personas se interrelacionen con menores, ya que podría ser una mala influencia para los adolescentes infractores, que deben recibir todo el apoyo posible para que, cuando salgan, se reinserten a la sociedad.

Asegura también que la iniciativa propone repotenciar los centros juveniles con distintos profesionales, como psicólogos, trabajadores sociales, etc., que se implementen talleres de formación laboral, etc., que se brinde un futuro a estos menores.