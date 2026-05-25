Rímac: “La Federación” deja granada de guerra y cartulina con mensaje en una vivienda

Delincuentes atacaron una vivienda de cuatro pisos ubicada en la avenida Flor de Amancaes, en el Rímac. Los sujetos realizaron varios disparos contra la fachada de la casa y dejaron una granada de guerra en el frontis.

Los atacantes, que pertenecería a la banda criminal, también dejaron un mensaje escrito en una cartulina que fue pegada en la fachada. El texto estaba dirigido a un hombre identificado como Luis Sánchez Herrera.

ADULTOS MAYORES

La principal hipótesis que maneja la Policía Nacional es que el atentado estaría vinculado a una violenta disputa entre organizaciones criminales dedicadas a la extorsión. Estarían a “La Federación” con “Los Injertos”.

Al lugar llegaron especialistas de UDEX, quienes desactivaron la granada que había sido dejada dentro de una caja. Asimismo, las cámaras de seguridad ubicadas en la avenida serán vitales para identificar a los responsables.