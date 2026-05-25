Ventanilla: hallan cadáver de hombre atado de pies y manos en el sector de Pasamayito

Vecinos de Ventanilla encontraron a un hombre sin vida; la víctima, que aún no ha sido identificada por la Policía Nacional, estaba atada de pies y manos.

El cadáver fue hallado en un descampado, cerca del sector conocido como Pasamayito; tenía varios impactos de bala, más de 15, en la cabeza y el cuerpo.

RÁFAGA DE DISPAROS

Según los moradores, anoche escucharon una ráfaga de disparos. Alarmados salieron de sus casas y hallaron el cuerpo sin vida, y llamaron a las autoridades.

La víctima vestía un pantalón de jean y una polera azul. Se sospecha que el hombre habría sido llevado hasta este descampado para luego ser ejecutado.