Buenos Días Perú

25/05/2026

SJL: bus del Corredor Morado choca contra muro de la Estación Bayóvar

Los pasajeros heridos fueron trasladados a clínicas y hospitales cercanos. Tras varios minutos, llegó la Policía y cercaron la zona para realizar las investigaciones.



Esta mañana, un ómnibus del Corredor Morado impactó violentamente contra un muro de la Estación Bayóvar, en San Juan de Lurigancho (SJL), dejando ocho heridos, seis adultos y dos menores.

El incidente se registró a las 6 de la mañana; al bus se le habrían vaciado los frenos, por lo que el chofer, pese a sus acciones para evitar un accidente, terminó impactando contra la estación.

CLÍNICAS Y HOSPITALES

Los heridos fueron trasladados inmediatamente a clínicas y hospitales cercanos. Tras varios minutos, agentes de la Policía Nacional llegaron y cercaron la zona para realizar las investigaciones.

Transeúntes y pasajeros señalaron que los ómnibus del Corredor Morado siempre circulan a gran velocidad; inclusive algunos no respetarían el semáforo y se pasarían la luz roja sin temor.


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