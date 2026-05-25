Arresto ciudadano en Los Olivos: al menos 50 personas fueron intervenidas en el mes de mayo

En lo que va del mes de mayo, al menos 50 infractores han sido intervenidos por serenos del distrito de Los Olivos y llevados a la Comisaría de Sol de Oro, para que investiguen sus acciones.

El alcalde Felipe Castillo destacó que las imágenes de las cámaras de vigilancia son una de las pruebas sobre el accionar delictivo de las personas retenidas y que sirven a las autoridades.

ARRESTO CIUDADANO

Señaló que ellos aplican la modalidad del arresto ciudadano contra los ladrones de celulares, carteras, etc.; todo es visto por las más de 700 cámaras de vigilancia que tiene el distrito.

El burgomaestre señaló que, por más que el delincuente corra, las cámaras lo van a seguir por distintas calles hasta que es detenido; la tecnología sirve de manera efectiva contra la criminalidad.