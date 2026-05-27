Vecinos aterrados piden más seguridad: presuntos extorsionadores queman vehículos en Comas

Dos autos calcinados y dos afectados dejó un incendio registrado el último domingo en una cochera informal en Comas. Se trataría de una acción de extorsionadores.

Según se conoció días antes, dos sujetos llegaron a la zona y solicitaron el pago de cinco soles diarios a las personas encargadas de cuidar los autos; ellos se negaron.

BOMBAS MOLOTOV

Por lo que a los días llegaron al lugar cinco sujetos con bombas molotov y atacaron los vehículos estacionados. No se registraron daños personales, solo materiales.

Los vecinos se mostraron muy preocupados; piden más seguridad. En el lugar hay cámaras de vigilancia que podrían ayudar a identificar a los atacantes.