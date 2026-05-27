Callao: “Los Calacos Nueva Generación” usaban tatuajes de dólar en el dedo gatillero

En el Callao, la Policía Nacional logró la detención de los integrantes de la banda criminal “Los Calacos Nueva Generación”; que son adolescentes de entre 14 y 16 años.

Pese a su juventud, son muy violentos, tienen tatuado el símbolo del dólar en el “dedo gatillero”, lo que demostraría que ya han disparado y por esos trabajos obtienen dinero.

ACCIONES VIOLENTAS

Las autoridades ingresaron a un cuarto ubicado en el Callao donde se reunían estos menores para planificar sus acciones criminales y donde tenían escondidas sus armas.

En el lugar también se encontró a una persona adulta, quien retiradamente señaló no saber nada y que el arma encontrada pertenecía a uno de los adolescentes detenidos.