Miraflores: capturan banda de tenderas que robaban en centros comerciales

Las cámaras de seguridad permitieron captar el accionar de dos mujeres que robaban en un concurrido centro comercial del distrito de Miraflores. Las tenderas fueron detenidas.

Las imágenes muestran claramente cómo las ladronas escondían productos entre sus pertenencias y luego acudieron a la caja a pagar por otros artículos de menor valor.

GUARDARON SILENCIO

Cuando se retiraban del supermercado, fueron retenidas por el personal de seguridad. La policía acudió al lugar y en la revisión halló entre las pertenencias productos no pagados.

Las mujeres, muy nerviosas, no supieron explicar de dónde obtuvieron dichos productos ni tampoco quisieron dar sus datos, guardaron silencio, fueron llevadas a la comisaría.