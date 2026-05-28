La realidad del transporte público: buses y combis se caen a pedazos

Pese a que a simple vista se aprecia lo deteriorados que están muchos ómnibus y combis que recorren nuestras pistas, se autorizó a que estas unidades, que se caen a pedazos, circulen hasta 2031.

La polémica decisión fue tomada por los especialistas de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), lo que sorprendió, pues estas unidades antiguas ya deben salir de circulación.

ESTADO CALAMITOSO

Para los expertos y el público en general, es urgente una renovación total del parque automotor, ya que los constantes accidentes y averías de estas unidades son una alerta de peligro.

Asimismo, cuestionaron la medida adoptada por la ATU, ya que las muestras del estado calamitoso de los vehículos se aprecian simplemente con verlos transitar por cualquier avenida.