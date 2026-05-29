Disparan contra mototaxistas en Carabayllo: un conductor recibió cuatro impactos de bala

Momentos de terror vivieron anoche mototaxistas de la empresa Las Águilas, en el distrito de Carabayllo, cuando dos desconocidos los atacaron a balazos mientras esperaban pasajeros.

Según primeras informaciones, el atentado se registró en el paradero "La Entrada de la Hacienda", inmediatamente conductores y pasajeros se lanzaron al piso para eludir los disparos.

PAGO DE CUPOS

El ataque dejó un herido; la víctima recibió al menos cuatro impactos de bala, fue trasladado al hospital de Collique, donde los médicos señalaron que su estado es muy delicado.

Pese a que los mototaxistas dijeron desconocer las causas del ataque, no se descarta que sean extorsionadores que tratan de amedrentar a los choferes que se rebelan al pago de cupos.