Rímac: extorsionadores incendian camioneta y escapan realizando disparos al aire

Esta madrugada, presuntos extorsionadores incendiaron una moderna camioneta; el incidente se registró en la urbanización Palomares en el distrito del Rímac.

Según indicaron los residentes, los criminales llegaron al lugar a bordo de un mototaxi color rojo, que la estacionaron a unos metros de su objetivo.

OBSERVARON LA ZONA

Tres sujetos bajaron de la unidad y se sentaron cerca de la camioneta, observaron la zona, luego de unos minutos lanzaron un objeto y el vehículo se incendió.

Inmediatamente, los sujetos fugaron en la mototaxi mientras realizaban disparos al aire. El dueño de la camioneta fue a la comisaría a rendir su declaración.