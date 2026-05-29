Policía Nacional y la Fiscalía realizan operativo contra banda de extorsionadores “Los Gotas del Callao”

Esta madrugada, la Policía Nacional, junto a personal de la Fiscalía, desarticuló la banda criminal ‘Los Gotas del Callao’, sindicada del presunto delito de extorsión.

Durante la intervención se allanaron 11 inmuebles en el Callao y el distrito de San Miguel, así como la detención de siete presuntos integrantes de la organización criminal.

CONJUNTO HABITACIONAL

En una de las viviendas allanadas, ubicada en el sector de Ciudad Satélite, en el Primer Puerto, se habría intervenido a un presunto cabecilla de la banda delincuencial.

Por ello, inmediatamente, el conjunto habitacional fue cercado por varios agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).