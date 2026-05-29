Buenos Días Perú

29/05/2026

Motos y trimotos eléctricas invaden varios distritos de Lima: ¿peligro al volante?

La Asociación Automotriz del Perú señala que son movilidad personal, como tratan de decir los conductores. Asimismo, las unidades deben contar con placa, SOAT y licencia.



Poco a poco las motos y trimotos eléctricas se van apoderando de veredas, calles y avenidas de distintos distritos de Lima; algunas trasladan personas y cobran por el servicio.

Personas y organizaciones cuestionan su uso, ya que indican que son un verdadero peligro, pues el conductor y los pasajeros viajan sin las mínimas medidas de seguridad.

LOS SCOOTERS

La Asociación Automotriz del Perú señala que son movilidad personal, como tratan de decir los conductores. Asimismo, las unidades deben contar con placa, SOAT y licencia.

La entidad también recordó el caso de los scooters, que tienen prohibido circular por la vereda, pues ya se han registrado accidentes, pero lo siguen haciendo en todo Lima.

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