Joven con antecedentes policiales fue asesinado a balazos en SJL: serían por ajuste de cuentas

Un joven de 21 años fue asesinado anoche a balazos en la urbanización Santa Elizabeth, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL). La víctima fue identificada como Adriano Javier Parra Huamaní.

Según testigos, el muchacho era perseguido por dos sujetos, quienes finalmente lo alcanzaron en el jirón Urbano y le dispararon varias veces; fugaron en una moto que los esperaba cerca del lugar.

CÁMARAS DE SEGURIDAD

La Policía Nacional no descarta que se trate de un presunto ajuste de cuentas. El joven registraba denuncias por extorsión y además estuvo detenido en 2024 por casos de hurto y robo agravado.

Las cámaras de seguridad de negocios cercanos serán fundamentales para poder identificar a los responsables del asesinato y determinar si otras personas participaron en el crimen Parra Huamaní.