Chorrillos: vecinos cansados por constantes enfrentamientos entre falsos barristas

Cada vez se tornan más violentos. Los enfrentamientos entre falsos barristas hacen vivir en zozobra a los vecinos de distintos sectores de Chorrillos.

Anoche se volvieron a enfrentar, haciendo que los negocios cierren y que los moradores se alejen de las ventanas de sus viviendas para evitar resultar heridos.

SERENOS Y POLICÍAS

Pues los vándalos se lanzan piedras, botellas, bombardas y todo lo que encuentran a su paso, ocasionando considerables daños materiales en los inmuebles.

Piden a las autoridades que el patrullaje de los serenos y policías sea constante para evitar estos violentos enfrentamientos que no los deja vivir tranquilos.