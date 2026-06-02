Villa María del Triunfo: panadero fue asesinado de 10 disparos en la puerta de su vivienda

Sus vecinos están conmocionados; en Villa María del Triunfo (VMT), un hombre fue asesinado de 10 disparos en la puerta de su casa. La víctima había llegado a bordo de su vehículo.

El hombre, que se dedicaba a la venta de pan, esperaba que le abrieran la puerta cuando apareció un delincuente y le disparó. Herido fue llevado a un hospital, pero falleció en el camino.

SECUESTRAN A HOMBRE

Por otro lado, en Carabayllo, un hombre fue asesinado de tres balazos en el cruce de las calles Nueva Esperanza y Primero de Mayo. La víctima fue llevada al lugar a bordo de un auto.

Trascendió que el hombre habría sido secuestrado, en otro sector, del mismo distrito y llevado al lugar donde fue ultimado. Según se conoció, contaba con antecedentes policiales.