Denuncian constantes apagones: bajo voltaje malogra artefactos de vecinos del Callao

Desde hace ocho meses, vecinos de la urbanización Bocanegra, sección 5 del Callao, denuncian que constantemente no tienen electricidad y el voltaje es muy bajo.

Señala que esta situación ha malogrado sus artefactos eléctricos, sus alimentos se han descompuesto y los vecinos con pequeños negocios no pueden trabajar.

SOLUCIÓN DEFINITIVA

Indican que han presentado reiteradamente su queja ante la empresa proveedora, Plus Perú, por esta situación, pero no tienen una solución definitiva al problema.

Afirman que tras sus constantes denuncias vienen los técnicos y reconectan el servicio, tiene energía eléctrica dos o tres días y nuevamente se quedan sin luz.