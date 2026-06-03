Accidente de tránsito termina en batalla campal en San Martín de Porres: chofer estaba ebrio

Vecinos de la avenida Pacasmayo, en San Martín de Porres (SMP), se quedaron sin energía eléctrica luego de que el conductor de una cúster impactara violentamente contra un poste de alumbrado público.

Según los indignados residentes, el chofer estaba en aparente estado de ebriedad y quedó atrapado entre los fierros retorcidos de su unidad; después de una hora los bomberos lo rescataron.

BATALLA CAMPAL

Tras quedar libre, sus familiares inmediatamente intentaron llevárselo, pero los serenos se lo impidieron, pues primero debía ir a la comisaría para responder por el accidente que protagonizó.

Esta situación generó una batalla campal entre los familiares y amigos del chofer, con los serenos y vecinos que pedían que vaya a la comisaría para que responda por dejarlos sin electricidad.