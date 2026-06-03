Vecinos alarmados: fuertes oleajes ocasionan enorme forado en malecón de San Bartolo

Esta mañana, representantes del municipio de San Bartolo cercaron los alrededores del enorme forado que apareció en el malecón producto del fuerte oleaje de los últimos días.

Los vecinos se mostraron alarmados por esta situación; temen que el agujero, ubicado en la zona norte del malecón, se siga agrandando y afecte los cimientos de sus viviendas.

REFACCIÓN TOTAL

Piden una refacción total y acciones de prevención para evitar situaciones similares, ya que los oleajes anómalos podrían volver a repetirse y se registre otro enorme hueco.

Trascendió que la comuna, junto a expertos del Ministerio de Vivienda y Construcción, tratarán el tema para encontrar una solución al problema a la brevedad posible.