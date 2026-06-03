Actor Christian Thorsen denuncia que usan su imagen para estafar con el cuento de “la cura del cancer”

En entrevista con Buenos Días Perú, el actor Christian Thorsen denunció que siguen usando su imagen para promocionar supuestas curas milagrosas contra el cáncer. Advirtió que son gente inescrupulosa que solo estafan.

Como se sabe, el destacado artista declaró que, tras ser diagnosticado con cáncer, optó por un tratamiento basado en el muérdago con el objetivo de mejorar sus condiciones de salud, nunca aseguró que se había curado.

SUPERVISIÓN MÉDICA

Denunció que en los videos creados con inteligencia artificial, utilizando su imagen, y publicados en redes sociales, aparece hablando de supuestos brebajes que curan ese mal en apenas unas semanas, todo mentira.

Finalmente, volvió a aclarar que no afirmó haberse sanado como dicen los videos. Explicó que el muérdago no es una cura, sino un complemento terapéutico que fortalece el sistema inmunológico bajo supervisión médica.