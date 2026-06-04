Sujetos en moto atacaron a balazos ómnibus de pasajeros en SJM: conductor resultó herido

Según primeras informaciones, dos sujetos en moto atacaron anoche a balazos, en el sector de Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores (SJM), un bus de la empresa Nueva América.

Solo el conductor resultó herido. Sin embargo, los pasajeros vivieron momentos de pánico; se agacharon o tiraron al suelo del bus al escuchar los disparos. Sería un caso de extorsión.

EVITARON DECLARAR

El bus presenta daños producto de los balazos; los criminales realizaron cuatro disparos, dos impactaron en la carrocería y otros dos en el parabrisas. El chofer y los pasajeros evitaron declarar.

Durante la diligencia policial no se encontraron casquillos de bala, por lo que se presume que el ataque habría sido ejecutado con un revólver. La unidad fue llevada a la comisaría del sector.