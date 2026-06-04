Buenos Días Perú

04/06/2026

Cercado de Lima: un muerto y tres heridos deja accidente de moto en la avenida Arequipa

Testigos refieren que el chofer de un auto le cerró el paso a la motocicleta que circulaba a gran velocidad; el fuerte impacto hizo que los ocupantes salieran disparados.



Un joven universitario murió tras impactar su motocicleta contra un automóvil; el accidente se registró anoche en la cuadra 12 de la avenida Arequipa, en el Cercado de Lima. Su acompañante resultó herido.

Testigos refieren que el chofer del auto le cerró el paso a la moto que circulaba a gran velocidad; el fuerte choque hizo que los dos ocupantes salieran disparados; el estudiante cayó al pavimento, muriendo en el acto.

NOSOCOMIO CERCADO

Su acompañante cayó sobre dos transeúntes, salvando su vida; los tres resultaron con lesiones de distinta consideración, fueron llevados inmediatamente a un nosocomio cercano donde quedaron internados.

En tanto, el conductor del automóvil, junto con la persona que iba como copiloto, fueron llevados a la comisaría del sector como parte del proceso. Las cámaras de seguridad ayudarán a determinar responsabilidades.


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