Capturan a alias “Michifú”: tiene 16 años y era el terror de las pollerías de varios distritos de Lima

Un adolescente de 16 años, de iniciales Y.R.C., alias "Michifú", fue capturado por el Grupo Terna tras quedar herido por el explosivo que él mismo activó frente a una pollería.

Según la policía, el menor integra la banda criminal "Los Michis", es el más joven de esta sangrienta organización, era el encargado de extorsionar a empresarios y emprendedores.

VARIOS ANTENTADOS

Durante la intervención en el Callao, las autoridades le incautaron un pasamontañas, una carta extorsiva y artefactos explosivos; reconoció que se dedicaba a actos criminales.

A su corta edad ha cometido varios atentados; antes de dejar los explosivos, fotografiaba la fachada de los locales, para demostrar a sus jefes que cumplía el trabajo encargado.