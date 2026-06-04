Julio Campos: Dirigentes solo pidieron subsidio al Ejecutivo y no seguridad para los choferes

En entrevista con Buenos Días Perú, indignado se mostró el dirigente Julio Campos por los constantes ataques extorsivos contra los choferes de unidades de transporte público.

Señaló que estas acciones criminales no solo afectan a choferes, también a los ciudadanos que son víctimas de las balas de los delincuentes que exigen el pago de cupos.

LEYES PROCRIMEN

Criticó que un grupo de dirigentes transportistas recientemente pidiera al Ejecutivo, y les dieron, un subsidio, pero no exigieron seguridad para preservar la vida de sus compañeros.

Solicitó al Gobierno dotar de un mejor presupuesto, tecnología y logística a la policía para que pueda combatir las extorsiones, así como la derogatoria de las llamadas “leyes procrimen”.