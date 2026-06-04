Callao: extorsionadores tenían tres altares de la Santa Muerte para estar mejor “protegidos”

Tras un paciente trabajo de inteligencia, efectivos de la Policía Nacional capturaron a seis presuntos extorsionadores en el distrito de Ventanilla, Callao. Quienes exigían cupos a transportistas y comerciantes.

En la vivienda donde fueron intervenidos, los sujetos tenían hasta tres altares de la Santa Muerte, donde rezaban para estar bien “protegidos” y que sus acciones terminen “bien”; todos los detenidos son peruanos.

ARMAS Y DROGA

Trascendió que un séptimo integrante de la banda, conocido como alias ‘Chucky’, quien sería el cabecilla de la organización criminal, no fue detenido, pues se retiró del lugar una hora antes; es intensamente buscado.

Durante la intervención, los agentes de la Policía Nacional encontraron armas de fuego, municiones, una cacerina, un cuaderno con anotaciones del pago de cupos de sus víctimas, droga, una motocicleta y un automóvil.