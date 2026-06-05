Detonan granada en un paradero de SMP: colectiveros habrían dejado de pagar cupos

Esta madrugada, extorsionadores dejaron una granada tipo piña en un paradero de combis y colectivos, ubicado frente al mercado Unicachi, en San Martín de Porres (SMP).

Según se conoció, serían los colectiveros quienes habrían dejado de pagar 5 a 10 soles diarios de cupo, lo que desató la furia de los extorsionadores, quienes planificaron el atentado.

PERSONAL DE UDEX

El artefacto explosivo fue detectado a tiempo y llamaron al personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos-UDEX, quienes realizaron una detonación controlada.

Luego la policía hizo una inspección por la zona ante la posibilidad de que haya otro explosivo, pero no hallaron nada; luego de unas horas, la normalidad volvió al paradero.