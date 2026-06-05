San Juan de Miraflores: conductores de “Los Rojitos” salen a trabajar pese a extorsiones

Esta mañana, los conductores de la línea de transporte conocida como “Los Rojitos” salieron a laborar pese a las amenazas y extorsiones de las que son víctimas desde hace meses.

Como se recuerda, ayer sujetos que se movilizaban en moto lanzaron una bomba molotov a una unidad que estaba estacionada y otra contra la vivienda del propietario, causando serios daños.

RUTA COMPLETA

En el paradero inicial, los choferes señalaron que salen a trabajar con temor, que ya no cubren la ruta completa y que solo laborarán hasta las 04:00 de la tarde para evitar situaciones de riesgo.

Por su parte, los pasajeros también señalaron que viajan con mucho miedo, ya que pueden ser alcanzados por una bala durante un ataque extorsivo; piden más seguridad a las autoridades.