SJM: colegios “Fe y Alegría” se preparan para recibir a cientos de votantes este domingo

Sin lugar a dudas, los colegios que reciben gran cantidad de votantes en las elecciones son los de “Fe y Alegría”; uno de los más famosos tras la primera vuelta es el número 65, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM).

Como se recuerda, en dicha escuela las mesas de sufragio recién se instalaron alrededor del mediodía, debido a la demora en la llegada del material electoral; cientos de votantes hicieron largas colas esperando poder sufragar.

MATERIAL ELECTORAL

Según se conoció, hasta esta mañana, al centro educativo no había llegado el material electoral, para la segunda vuelta, que el personal de la ONPE solo había pegado unos carteles sobre las elecciones y las mesas de votación.

Al respecto, el director del colegio, Porfirio Quispe, corroboró el dato y dijo que las clases continúan con normalidad, ya que no ha podido hacer entrega de la escuela al personal de la ONPE, pues todavía no ha llegado el material electoral.