Delincuentes encapuchados y fuertemente armados intentaron robar camioneta a familia en SJM

Momentos de terror vivió una familia en San Juan de Miraflores (SJM), cuando sujetos encapuchados y fuertemente armados intentaron robarle su camioneta. Ellos llegaban a su casa tras una reunión.

Las víctimas se movilizaban en su vehículo por la prolongación Canevaro, cuando frente a la iglesia San Francisco fueron interceptados por los delincuentes, quienes llegaron a la zona en un auto negro.

VECINOS PIDEN MÁS SEGURIDAD

Fueron tres sujetos, dos vestidos de negro y un tercero con prendas de color plomo, quienes golpeaban la camioneta y realizaban disparos al aire, exigiendo con amenazas a la familia bajar de su unidad.

Los gritos de los vecinos pidiendo auxilio y llamando a la policía hicieron que los criminales escapen sin lograr su objetivo. Denuncian que los asaltos son cosas de todos los días; solicitaron más seguridad.

Hace unos días, muy cerca de este lugar, en la avenida Héroes del Pacífico, un taxista por aplicativo fue asaltado; un falso pasajero lo citó y, al llegar, lo golpearon y quitaron su auto, que era su herramienta de trabajo.