Nueva banda de extorsionadores: “La Mafia” amenaza con dinamita a transportistas de Lima Norte

Delincuentes se grabaron con una granada tipo piña y un cartucho de dinamita; el video lo mandaron a choferes de transporte público de Lima Norte exigiendo el pago de cupos.

Se trata de una nueva banda criminal que se autodenomina “La Mafia”, que les pide se alineen con ellos inmediatamente; de lo contrario comenzarán a atentar contra los choferes.

ORGANIZACIONES EXTORSIVAS

Trascendió que las empresas de combi y ómnibus ya estarían pagando a otras bandas delincuenciales, y esta sería una nueva organización extorsiva que les pide dinero.

Los mensajes amenazantes fueron enviados por WhatsApp a todos los choferes de combi, quienes se encuentran muy asustados, temen ser víctimas de atentados mortales.