San Juan de Lurigancho: joven en scooter muere arrollado por un camión

En el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), un joven de 26 años, que se movilizaba en un scooter, falleció tras ser arrollado por un camión.

Al parecer, la víctima perdió el control del vehículo menor, chocando con la furgoneta, que circulaba por el cruce de las avenidas Malecón Checa y Gran Chimú.

NO PUDO ESQUIVARLO

Su cuerpo cayó debajo de las llantas y el chofer del camión no pudo esquivarlo y terminó atropellándolo, quitándole la vida instantáneamente.

El chofer fue trasladado a la comisaría de Zárate para las investigaciones. Los familiares del muchacho llegaron al lugar y se mostraron muy afectados

CALLES Y JIRONES

Especialistas señalan que estos vehículos no pueden transitar por vías cuya velocidad exceda los 40 kilómetros por hora. Indica que solamente pueden circular por calles y jirones.