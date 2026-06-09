Cae extorsionador en Huaycán: tenía 12 granadas y 4 chalecos de la PNP

En el sector de Huaycán, distrito de Ate, en un amplio operativo la policía capturó a un sujeto que tenía en su poder más de una docena de granadas de guerra.

Además, este delincuente, que integraría una organización criminal, tenía cuatro chalecos de la policía, por lo que se presume que estaban preparando un asalto.

MUNICIONES Y DROGAS

El intervenido, cuya identidad no fue revelada, había alquilado hace cinco meses el inmueble donde fue detenido. Durante el allanamiento, prefirió guardar silencio.

Además de explosivos, las autoridades decomisaron, escondidos en distintos lugares de la casa, municiones y drogas. El sujeto fue llevado a la comisaría del sector.