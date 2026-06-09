Aniego provoca caos vehicular en Chorrillos: transeúntes también resultaron afectados

Esta mañana, se registró un aniego de proporciones en el malecón de Chorrillos que minutos después llegó hasta el malecón Grau, frente al mercado de Percadores. La inundación provocó un caos vehicular.

Los autos tuvieron que bajar la velocidad y avanzar lentamente para evitar situaciones de riesgo; la circulación lenta obligó a los conductores que tenían prisa a cambiar de ruta para llegar rápido a su destino.

REPUESTA A LA EMERGENCIA

Esta inundación también perjudicó a decenas de transeúntes; la mayoría iba al mercado de Pescadores, que tuvieron que realizar malabares para sortear esta situación, que con el paso del tiempo se agravaba.

Después de una hora llegaron trabajadores para drenar el agua empozada; usaron una motobomba. Choferes y transeúntes indicaron que la respuesta a la emergencia fue lenta; les hicieron perder tiempo.