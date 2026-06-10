Independencia: extorsionadores dejan granada de guerra en agencia de buses interprovinciales

Según se conoció, anoche desconocidos arrojaron una granada de guerra contra el local de una agencia de buses interprovinciales, ubicada en la cuadra 41 de la avenida Alfredo Mendiola, urbanización Naranjal, en Independencia.

Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llegó inmediatamente al establecimiento —desde donde salen ómnibus con destino a las ciudades de Huaral, Chancay y Huacho— para neutralizar el artefacto explosivo.

SERÍA UNA REPRESARÍA

Testigos indicaron que alrededor de las 10:00 de la noche, dos personas llegaron al lugar en una moto y lanzaron el explosivo cuando el local ya estaba cerrado. En la zona también se ubican colectiveros que viajan al norte de país.

Las indagaciones preliminares señalan que se trataría de una represaría, ya que los dueños de la agencia de buses interprovinciales habrían denunciado previamente constantes amenazas de extorsionadores exigiéndoles pagar cupos.