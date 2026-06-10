Miraflores: capturan banda dedicada a robar vehículos en tres distritos

Agentes de la Policía Nacional capturaron a dos los miembros de una organización criminal dedicada a robar vehículos y autopartes en los distritos de Miraflores, San Isidro, Surco y San Borja.

Los sujetos se movilizaban en un auto color negro y actuaban desde hace varias semanas, por lo que las autoridades los tenían en la mira; esta vez, al llegar a Miraflores, fueron atrapados.

TIPO T

Durante el registro del vehículo, la Policía halló dos objetos metálicos tipo "T", conocidos en el mundo delictivo como "peines", además de unas bolsas pequeñas que tendrían droga.

Trascendió que uno de los detenidos tiene antecedentes por robo de autopartes; la detención se registró luego de una intensa persecución. Los detenidos aceptaron sus delitos.