Cae la banda del "Tío Luigi": se apropiaban de inmueble de personas fallecidas

En un amplio operativo, la Policía Nacional intervino a la organización criminal “Los Elegantes de Lima”, quienes se apropiaban de casas de personas fallecidas o que estaban en el extranjero.

La banda está liderada por el “Tío Luigi”, quien tenía varios operadores en entidades públicas que les permitían falsificar documentos para “legalizar” estas apropiaciones ilegales.

TÍTULOS DE PROPIEDAD

Así, gestionaban minutas, títulos de propiedad, documentos de compra y venta, etc. Esta organización, que ha acumulado millones de soles, es investigada por la policía desde hace varios meses.

Hasta el momento, el Poder Judicial dictó prisión preventiva por 36 meses para algunos integrantes de esta banda: Luis Alberto Pérez, José Luis Polo y Carmen Elizabeth Martínez Galván.