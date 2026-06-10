Motos eléctricas: ¿movilidad sostenible o riesgo en las calles?

Las motos eléctricas se han convertido en una alternativa de transporte cada vez más visible en las calles de Lima; sin embargo, su uso indebido también viene generando preocupación debido a los constantes accidentes de tránsito y maniobras temerarias registradas en la vía pública.

Pese a los riesgos, muchos conductores circulan a excesiva velocidad, sin respetar las normas de tránsito y, en algunos casos, sin utilizar las mínimas medidas de seguridad. Esta situación ha encendido las alertas entre peatones, ciclistas y conductores que comparten las principales avenidas de la ciudad.

Uno de los problemas más frecuentes es la invasión de ciclovías, espacios destinados para bicicletas a pedal, scooters y bicimotos. En el caso de las motos eléctricas, estas deben circular por las pistas y cumplir con las disposiciones establecidas para este tipo de vehículos.

En redes sociales se han difundido diversos casos de personas atropelladas por motos eléctricas, algunos de ellos con consecuencias graves. Pese a ello, ciudadanos denuncian que aún falta mayor fiscalización por parte de las autoridades para controlar su circulación y evitar nuevos accidentes.

Licencia de conducir, SOAT y placa: requisitos obligatorios

Estos medios de transporte deben contar con placa de rodaje, SOAT vigente y licencia de conducir, documentos que muchas veces no son tramitados por sus propietarios. Ante el incremento de estos vehículos, especialistas y ciudadanos piden reforzar la seguridad vial y aplicar sanciones a quienes no respeten las normas de tránsito.