Matan a hombre en San Martín de Porres: víctima se resistió al robo de sus pertenencias

Un sujeto fue asesinado a balazos cerca de su casa, en San Martín de Porres. Tras recibir una llamada, salió de su vivienda; cuando se dirigía a una bodega, dos sujetos en una moto lo interceptaron y le dispararon.

Los vecinos, desesperados al ver al hombre, de 32 años, tendido en el piso, intentaron ayudarlo y junto con los serenos lo trasladaron al hospital Cayetano Heredia, donde perdió la vida. Le dispararon cinco balazos.

VENGANZA ENTRE BARRISTAS

Sobre el caso, la policía maneja dos hipótesis. El hombre habría intentado resistirse al robo de sus pertenencias, lo que provocó la furia de los delincuentes. La segunda sería una venganza entre barristas.

Se conoció que la víctima alquilaba, desde hace varios meses, una habitación en una vivienda ubicada en la calle John F. Kennedy. Además, en el sector hay varios grupos de barristas del club Alianza Lima.