San Martín de Porres: Policía ahorca a una escolar que se negó a entregarle su celular

Esta mañana, en entrevista con Buenos Días Perú, la madre de la escolar que el pasado 9 de junio fue ahorcada por una mujer policía, al negarse a entregarle un celular, señaló que la agente llegó muy agresiva al colegio.

La señora Lucy indignada indica que, pese a que su hija sufre de asma, y se lo comunicaron reiteradamente a la mujer policía, ella siguió asfixiando a la estudiante, en un acto de violencia que la progenitora no entiende.

ALUMNA NO ESTÁ YENDO A ESTUDIAR

Asimismo, cuestiona al tutor del grado, que pese a ver la violencia que ejercían contra la alumna, en ningún momento intervino para pedir serenidad ante la situación que se tornaba cada vez más peligrosa para la estudiante.

La alumna no está yendo a estudiar tras este incidente, la madre señala que la menor tiene dolores en la espalda, pues estuvo varios minutos presionada contra la baranda; las autoridades del sector ya investigan el caso.