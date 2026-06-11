Ica: vecinos denuncian que motociclistas matan palomas con rifle en plena avenida

Indignados se mostraron los vecinos de la primera cuadra de la avenida Eguren, en la región Ica, luego que un grupo de personas disparara a las palomas que se posan en las ramas de los árboles.

Señalan que, tras dispararles, colgaban las aves en sus motocicletas y continuaban su recorrido exhibiendo sus escopetas y los animales capturados; no les importaban las críticas de los residentes.

SERIO PELIGRO

Los moradores indican también que, además del daño ocasionado a las aves, la situación representaba un serio peligro para estudiantes, amas de casa y trabajadores que circulan diariamente por ese sector.

Finalmente, los vecinos exigen la inmediata intervención de las autoridades para identificar a los responsables de estos hechos, y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse en otras zonas.