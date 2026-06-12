Indignación en Surco: mujer impide paso de los bomberos tras discutir con su pareja

La circulación de una unidad de los bomberos, que se dirigía a una emergencia, fue retrasada en la avenida Primavera, distrito de Surco. Una mujer, tras discutir con su pareja, decidió obstaculizar el avance del vehículo de rescate.

La fémina se ubicó delante de la unidad de los hombres de rojo, y por más que le insistían para que se retire y permita el paso, la mujer no lo hizo; fueron valiosos minutos que perdieron los bomberos por esta situación.

FRASES INCOHERENTES

En todo momento, la mujer tenía frases incoherentes, pedía la presencia de una ambulancia, que le devolvieran su celular, etc., mientras los rescatistas esperaban que la ruta quedara libre para ir a atender la emergencia.

“Retírate, estás impidiendo atender una emergencia”, cuestionó uno de los bomberos. “Que me lleve la ambulancia. Dame mi teléfono celular”, respondió la mujer. Su comportamiento generó la indignación de los ciudadanos.