Agentes Terna se disfrazan de “muñecos del mundial” y capturan a vendedor de droga

Para no despertar sospechas, agentes del Grupo Terna se disfrazaron de las mascotas del Mundial de Fútbol para detener a un microcomercializador de drogas, conocido con el alias de “Pichichi” en San Juan de Lurigancho (SJL).

Según el coronel PNP Carlos Alcántara, jefe del Escuadrón Verde – Grupo Terna, se utilizó esta modalidad de captura, pues el sujeto, Carlos Cabrera Heredia, de 48 años, que ya estuvo en prisión, era un ferviente aficionado al fútbol.

MIMETIZAR AL PERSONAL

"El trabajo del Grupo Terna no es improvisado. Realizamos un análisis de la coyuntura para mimetizar al personal, evitando ser detectados por la persona que vamos a intervenir y así tener éxito en la misión", señaló.

Durante el registro de su vivienda, se encontraron 2 524 ketes de pasta básica de cocaína (PBC), además de 210 gramos de PBC y 209 gramos de marihuana. Asimismo, se decomisó un arma de fuego, municiones y dinero en efectivo.