ASPAN: decenas de panaderías cierran al año producto de las extorsiones

Mañana, 13 de junio, se celebra el Día del Pan Peruano, una fecha que a los empresarios del rubro los hace reflexionar sobre el difícil momento que atraviesan debido a las extorsiones de las que son víctimas desde hace tiempo.

Según reveló Pío Pantoja, presidente de la Asociación de Empresarios de Panadería y Pastelería-ASPP, bandas criminales exigen a las panaderías el pago de cupos, 20 a 30 soles diarios e “inscripciones” que llegan a los 20 mil soles.

CONOS DE LIMA

Debido a esta situación, decenas de estos negocios cierran al año a nivel nacional y la situación va en aumento. En lo que se refiere a provincias, Trujillo y Chiclayo son donde más panaderías han cerrado debido a las extorsiones.

Mientras que en Lima, en los distritos ubicados en los conos es donde más cierres de panaderías se registran, piden a las autoridades acciones inmediatas para que la situación no siga escalando y más empresarios sean perjudicados.