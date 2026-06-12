“La Toma de Lima”: ciudadanos a favor y en contra de la anunciada movilización

La anunciada movilización para este fin de semana, llamada “La Toma de Lima”, organizada por los simpatizantes de Juntos por el Perú tras los resultados electorales que no los está favoreciendo, tiene ciudadanos a favor y en contra.

Algunos consideran que es necesario marchar, pues se estaría gestando un fraude contra su candidato Roberto Sánchez, quien a través de las redes sociales llamó a sus simpatizantes a salir a las calles y sumarse a “La Toma de Lima”.

RESULTADOS FINALES

Otro grupo de personas criticó la anunciada movilización; consideran que se debe respetar los resultados finales, pues en democracia la mayoría manda y, si Keiko Fujimori gana al final, se debe acatar la voluntad de los ciudadanos.

Quienes tampoco están de acuerdo son los comerciantes; señalan que ese día no trabajan por temor a la violencia y los que lo hacen no venden nada, pues no hay gente. Coincidieron en que se debe respetar los resultados de la ONPE.