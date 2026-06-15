Disminuye el abastecimiento de pescado debido a las fuertes condiciones marítimas

Las difíciles condiciones marítimas han provocado una disminución en la captura de especies marinas, impactando directamente en el abastecimiento y los precios del pescado.

Un fenómeno natural registrado en la costa peruana viene afectando gravemente el abastecimiento de pescado en distintos puertos del país, entre ellos el puerto del distrito de Chorrillos, situación que ha generado un incremento en los precios de diversos productos marinos.

Los más afectados han sido los comerciantes de los mercados ubicados en los alrededores del muelle, quienes incluso han tenido que suspender temporalmente sus actividades debido a la escasez de pescado. En algunos días no han recibido abastecimiento alguno y, cuando este ha llegado, ha sido en cantidades muy reducidas.

OLEAJES AFECTAN LA JORNADA LABORAL

Algunos de los trabajadores del lugar manifestaron que esta situación no es habitual y que son muy pocas las ocasiones en que se han visto afectados de manera tan severa. Señalaron que, con el escaso abastecimiento que han logrado obtener, han continuado realizando la venta de pescado, aunque reconocen que la cantidad disponible resulta insuficiente.

Además, la actividad pesquera se ha complicado para muchos pescadores debido a que las condiciones del mar no son las más adecuadas para trabajar. Sin embargo, la necesidad de obtener recursos y conseguir pescado los lleva a asumir riesgos y entrarse al mar pese a las condiciones adversas que se registran actualmente.

TEMPERATURAS EN AUMENTO

Por otro lado, este fenómeno no solo ha generado preocupación entre los pescadores, sino también entre usuarios y bañistas, quienes han manifestado que la temperatura del mar se encuentra más elevada de lo habitual, incluso por encima de los niveles registrados durante el verano.

Asimismo, indicaron que este cambio en las condiciones marítimas habría provocado el desplazamiento de diversas especies de fauna que normalmente habitan o frecuentan las playas peruanas.