San Martín de Porres: capturan sujeto que realizó tocamientos indebidos a una menor

La madre de la menor que hace unos días fue víctima de tocamientos indebidos cuando se encontraba en la puerta de una bodega en San Martín de Porres (SMP) pide justicia para su hija.

Reveló que su esposo e hijo realizaron una intensa búsqueda por el sector, logrando ubicar al agresor, inmediatamente avisaron a las autoridades para que lo capturen, se trata de Julio Córdova Mercado.

ACTO PREMEDITADO

Las cámaras de seguridad de la bodega y las características de la moto fueron vitales para ubicar al sujeto; la madre señala que su hija sigue afectada por el incidente pese a los días transcurridos.

Indicó que el hombre continúa detenido y espera que el proceso en su contra se inicie a la brevedad posible; aclaró que la agresión a su hija fue un acto premeditado y no fortuito.