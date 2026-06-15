Balacera en el Mercado de Frutas genera pánico entre comerciantes y clientes

Una feroz balacera se desató en el Mercado de Frutas N.° 2, ubicado en el distrito de La Victoria, donde un presunto delincuente fue abatido por agentes de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT) durante un operativo para frustrar un asalto en el interior del establecimiento.

Según las primeras informaciones, cuatro sujetos, quienes pertenecerían a la banda criminal denominada “Los Desalmados de La Gris”, llegaron a bordo de motocicletas y se dirigieron hasta la puerta principal del mercado para luego ingresar al sector donde se realizaban operaciones de manejo de dinero.

Afortunadamente, cuando intentaban escapar, fueron interceptados por agentes de la SUAT, quienes ya les seguían el rastro y lograron intervenirlos a tiempo, evitando que el robo se concretara.

NO LOGRARON SU COMETIDO

Los delincuentes, que habían llegado al lugar por la avenida Nicolás Arriola, descendieron de las motocicletas e ingresaron caminando al establecimiento sin imaginar que dos agentes de seguridad ya los esperaban en el interior. Los efectivos les apuntaron con armas de fuego con el objetivo de reducirlos y proceder con su detención.

Minutos después llegaron agentes de la SUAT y de la Dirincri para apoyar la intervención. Fue en ese momento cuando se desató una balacera que dejó a uno de los presuntos delincuentes con impactos de bala en el pecho y la pierna.

POLICÍAS DETUVIERON EL ROBO

Como resultado del operativo, uno de los integrantes de la banda falleció, mientras que otros dos resultaron heridos y fueron puestos bajo custodia policial para continuar con las investigaciones correspondientes.